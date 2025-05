Eesti Energia pakub 5-protsendise intressimääraga võlakirju

Eesti Energia finantsjuhi Marlen Tamme sõnul kasutab ettevõte kaasatavat kapitali äritegevuslike eesmärkide rahastamiseks ja energeetikavaldkonna arendamiseks. «Tulevikus vajab Eesti olulises mahus juurde nii juhitavat kui taastuvat elektritootmisvõimsust ning salvestust energiahindade allatoomiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks. Võlakirjapakkumine võimaldab suurendada ettevõtte kapitalibaasi, mis on abiks näiteks uute tootmis- ja salvestusvõimsuste rajamisel, jaotusvõrgu tugevdamisel ning selle kaudu regiooni energiajulgeoleku kindlustamisel,» ütles Tamm.

Eesti Energia võlakirjadelt makstakse fikseeritud intressi 5 protsenti aastas ja intressimaksed on kvartaalsed (4. märtsil, 4. juunil, 4. septembril ja 4. detsembril). Esimene intressimakse toimub 4. septembril 2025. Võlakirjade pakkumine on mõeldud kõigile Eesti jaeinvestoritele, kusjuures ülemärkimise korral on Eesti Energial õigus muuhulgas eelistada Enefit Greeni endisi aktsionäre, kes olid Eesti väärtpaberi registri kohaselt Enefit Greeni aktsiate omanikud Nasdaq CSD 28.03.2025 arvelduspäeva lõpu seisuga.