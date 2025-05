Kooskõlastusringile on läinud maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu, mis on advokaadid tagajalgadele ajanud. Nimelt leiab sealt punkti, mis lubaks maksuvõlad sisse nõuda ettevõtte juhtkonnalt isiklikult. Tehniliselt on see säte praegugi seaduses, aga selle nüansiga, et firmajuht peab olema midagi väga valesti teinud – näiteks kantinud vara firmast välja või rängalt rikkunud hoolsuskohustust.