Sama otsus mõjutas ka Bank of New York Melloni ja State Streeti teatud tütarettevõtteid ja filiaale. Teade tuli pärast USA suveräänse krediidireitingu langust, mille põhjuseks oli riigi kasvav 36 triljoni dollari suurune võlakoorem.

Moody’s põhjendas pankade reitingute langetamist sellega, et USA valitsuse võime toetada olulisi panku süsteemselt on vähenenud. See tähendab, et valitsuse suutlikkus tagada pankade kohustuste täitmine on nüüd väiksem, mis mõjutab otseselt pankade krediidivõimet, kajastas Reuters.