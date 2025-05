Bigbank Eesti juht lahkub ametist, kohustused võtab üle panga endine turundusjuht

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts rõhutas, et Jonna Pechteri juhtimisel on märkimisväärse arengu läbi teinud nii Bigbanki Eesti äritulemused, meeskond, struktuur kui kõik peamised pangasisesed protsessid. «Kindlasti ei ole panganduses kellelegi jäänud märkamatuks, kui head tööd on Jonna teinud. Bigbanki jaoks on meie meeskonna liikmete pidev areng erakordselt oluline ja oleme selle üle uhked ka siis, kui see avab uksi uuteks väljakutseteks,» kommenteeris Länts ning meenutas, et viimase kuue aastaga on Bigbanki eraisikute laenuportfelli maht kuuekordistunud ning Bigbanki soovitusindeks on sektori tipus.