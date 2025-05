INTERVJUU LHV pensionifondide juht: me pole kindlad, et rohepöörde fondid on koht, kuhu raha panna

LHV rohelised pensionifondid loodi enam kui 5 aastat tagasi keskkonnas, kus temaatilised investeeringud rohepöördesse ja jätkusuutlikkus laiemalt olid ühed olulisemad ettevaatavad fookusteemad. Ometi on selle ajaga palju muutunud. Maailma on raputanud koroonakriis, oleme tunnistajaks kõrgemate intresside ajastule ja oluliselt on muutunud geopoliitiline olukord. Nende muutuste tuules on selgelt nihkunud ka fookus, mis on lähitulevikus kõige tähtsam.