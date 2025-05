Uue ajastu lävel: LHV lõpetab edutute roheliste fondide tegevuse

«II sammas on enamikule Eesti inimestele peamine tulevikukindlust pakkuv tagala, mis toetab vanaduspõlve. Seetõttu peab II sambaga seotud otsuste langetamine olema lihtne ja pensionivara kasvatamine võimalikult tõhus,» ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Ta märkis, et kliendikesksus, julgus ja uuendusmeelsus on LHV olemuse tuum, mistõttu otsitakse pidevalt võimalusi, kuidas luua oma pensionivara LHV kätte usaldanud investoritele veel suuremat väärtust.