Lõuna-Eesti valgub inimestest tühjaks, kinnisvara pakkumised kasvavad hüppeliselt

Tänavu esimeses kvartalis on Lõuna-Eesti kinnisvaraturgu mõjutanud nagu mujalgi euribori järk-järguline alanemine, mis on toonud kergendust kodulaenu võtjatele ja parandanud üldist ostuvõimet. Selle mõju on tuntav eelkõige suuremates linnades, kus tehingute arv on märgatavalt suurenenud, selgus Kinnisvara24 statistikast.