See vaev, mis läheb sellise talendi arrogantsiga tegelemise peale ettevõttes, olgu see inimene nii talendikas kui tahes, ei tasu Piusi sõnul ära.

«Kui inimene on tohutult talendikas, aga ta on nii võimatu iseloomuga, et temaga ei saa koostööd teha, siis ma eelistan igal juhul kahte suurepärast inimest, kui et ühte talenti,» tõdes Pius Pärnu Juhtimiskonverentsil.