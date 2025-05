Paberarvete hulka vähendav eelnõu jõuab riigikogu ette

Muudatuste eesmärk on soodustada keskkonnasäästlikke ja kaasaegseid lahendusi, andes kauplejatele võimaluse edastada dokumente digitaalselt. Tarbija võib edaspidi saada arve teavituse lühisõnumina või säilitada ostudokumenti kaupleja mobiilirakenduses. Samas on eelnõu koostamisel arvestatud ka suuremat kaitset vajavate tarbijate, eelkõige vanemaealiste, vajadustega – neile jääb võimalus saada dokumente paberkandjal ka edaspidi.

Majanduskomisjoni esimees Marek Reinaas selgitas, et tehnoloogia areng võimaldab üha enam dokumente edastada elektrooniliselt ning neid ka elektrooniliselt säilitada, kuid seni kehtiv seadus ei ole sellele arengule järgi jõudnud. «Seaduse muutmise järel võib tarbija edaspidi saada arve teavituse lühisõnumina või säilitada ostudokumenti kaupleja mobiilirakenduses. Samuti saab ettevõtja õiguse loobuda paberarve saatmisest, kui on olemas tarbija e-post või mobiiltelefoninumber ning ta on tarbijat sellest teavitanud,» sõnas ta ja lisas, et kokkuvõttes väheneb sellega kauplejate keskkonnajalajälg ning ka halduskulud.