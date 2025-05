Tommy Cash on oma ettevõttega teeninud sadu tuhandeid eurosid

Tommy Cash, kodanikunimega Tomas Tammemets on ettevõtte 2014. aastal asutatud Money Tree OÜ ainuomanik. (Firma nimi on tähendab eesti keeles rahapuud). Ettevõtte tegevusalaks on kunstialane loometegevus, mis on muusikute ja teiste kultuurivaldkonnas tegutsevate ettevõtete puhul tavapärane. Majandusaasta aruandest selgub, et firma tegeleb muuhulgas muusika ja selle tutvustamiseks loodud videode väljaandmisega. Cash esineb ka sageli oma muusikaga erinevates riikides.