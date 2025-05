Jaagant (52) on tuntud üks Eesti ehitussektori mõjuka juhina, kelle karjäär ulatub üle kahe aastakümne. Jaagant alustas oma ärikarjääri 27-aastaselt ning on sellest ajast juhtinud või kuulunud juhatusse vähemalt 15 ettevõttes, millest mitmed on tänaseni aktiivsed.