Ott Lepland: mu mentaalne pool on läinud kõvasti paremaks

«Aga eks see töö, näitlejatel ju samuti, ongi selline, et sa annad tohutu energia endast ära, aga samas jääb väga vähe aega taastuda, sest juba homme on uus esinemine. Sellised olukorrad võivad tekitada tugevat stressi ja ka depressiooni. Olen ka mina kasutanud ja kasutan ka hetkel selliseid meditsiinilisi tablette, et tulla sellega toime,» ütles Lepland.

«Minule pidutsev elustiil ei klapi ja ma tunnen, et olles varasemalt seda elu elanud, see ikkagi kurnas mind,» lisas ta.

Stressi leevendamiseks kasutatavaid tablettide all peetakse üldjuhul silmas antidepressante või ärevusvastased ravimeid. Need on kättesaadavaid vaid arsti retseptiga. Kuid apteegi käsimüügis on saadaval ka looduslike preparaate, näiteks magneesiumi, humala või palderjaniga kapslid.