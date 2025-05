Kapipõhjast leitud räbala maali eest sai pensionär tuhandeid eurosid

Tartu linnamuuseumis on Gerhard von Kügelgeni maalitud Goethe portree asemel selle pisut väiksem koopia, mille autor on kunstniku vennapojatütar Sally von Kügelgen. Pildi juurde lisatud tekstis on kirjas, et portreed hakati kopeerima juba kunstniku eluajal ning et seda KUMUle kuuluvat teost eksponeeritakse esimest korda.