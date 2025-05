Krüptorahast rääkival Eesti noorteromaanil tuleb lisatrükk

Raamat autor räägib, et raamat «Instagrami identiteet»​ oli mõeldud noortele, kuid üllatuslikult on seda on ostnud praktiliselt igas vanuses lugejad.

«Küllap on virtuaalse identiteedi suure summa eest müümine ning krüptorahaga ratsa rikkaks saamine jätkuvalt põnevust pakkuvad ja aktuaalsed teemad», püüab Keian viis aastat tagasi välja antud raamatu fenomeni lahti muukida. «Ma arvan, et need kaks äärmiselt modernset nähtust tunduvad inimestele teatud mõttes kättesaamatutena ning just seepärast tundub kuidagi turvalisemana nendest lugeda, kui ise järgi proovida», leiab autor.

Romaan «Instagrami identiteet» jutustab psühholoogilise loo sellest, kuidas nägus koolipoiss müüb oma virtuaalse identiteedi miljonärist voodihaigele, kes hakkab noort ja kogenematut suunamudijat ära kasutades enda elamata jäänud elu elama. Ühes kerkivate rahasummadega kasvavad järjekindlalt ka halvatud kliendi esitatud nõudmised, mis koolipoisi isiksuse järk järgult murravad. «Sotsiaalmeedia ajastul, mil miljonid inimesed sisuliselt elavad internetis peaks see romaan neile kohustuslikuks kirjanduseks olema,» usub autor ja vihjab, et kirjutab teosele juba ka järge.

Allan Keian on kirjanik, ettevõtja ja investor. Keian ütles neli aastat tagasi raamatu «Instagrami identiteet» esitlusel, et Instagram on noortel suurim raamatute konkurent.