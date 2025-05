Ametiühingud: kordades rohkem välistööjõudu soosib madala palga maksmist

Kui seni on Eestisse rändekvoodiga lubatud aastas kuni 1300 töötajat kolmandatest riikidest, siis nüüd liigutakse edasi plaaniga, mis lubaks neid siia kuni 3600. Ja kui seni tuli võõrtööjõule tasuda vähemalt 1,5-kordset Eesti keskmist palka, siis edaspidi kaalutakse seda teha sektori keskmise palga alusel, mis on kohati palju madalam.

Ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask ütles, et nii loodab riik säilitada suhtumist, et Eesti on odava tööjõu riik.