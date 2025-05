Tuntud agentuur alandas USA krediidireitingut

Moody's märkis ära enam kui kümne aasta vältel valitsuse võla suurenemist ning intressimaksete määra tõusu tasemeteni, mis on olulisel määral kõrgemad kui sarnase reitinguga riikidel.

Samuti muutis Moody's USA väljavaate negatiivsest stabiilseks. Varem on USA riigireitingu tipptasemelt alla toonud kaks teist suuremat reitinguagentuuri, Fitch ja S&P Global Ratings.

Moody's hoiatas juba 2023. aastal, et USA kolmik-A reiting on ohus, kirjutab Briti rahvusringhäälingu BBC uudisteportaal.

Valge Maja ütles oma avalduses, et on keskendunud eelmise presidendi Joe Bideni segaduse parandamisele. USA valitsuse pressiesindaja Kush Desai ütles, et kui Moody’sil oleks olnud vähegi usaldusväärsust, poleks nad viimase nelja aasta fiskaalkatastroofi käigus vaikinud. Desai viitas Bideni valitsusajale, kui riigieelarve olukord praeguse valitsuse hinnangul halvenes.