Lisaks pikaajalisele kogemusele ettevõtja, investorina ja enda valdkonna eestkõnelejana on Tammis tunnustatud kultuuri ja spordi toetaja, panustab juhtide arendamisse ning Ukraina aitamisse.

Neeme Tammisele Pärnu juhtimiskonverentsil reedel auhinna üle andnud eelmise aasta parim juht, OIXIO grupi juht Ivo Suursoo ütles, et Tammis on Eesti parim juht seetõttu, et ta panustab lisaks edukale ettevõtlusele ühiskonda laiemalt.