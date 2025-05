REPORTAAŽ Türi lillelaada kõige popima taime dikteerib televisioon

Kenaste talu omanikud Ilona Jaanikesing ja Meelis Riis nendivad, et kui vanasti ostis inimene 20 tomatitaime, siis nüüd viis või kümme – mitte sissetegemiseks, vaid ilu ja huvi pärast.

Tuul kisub reede hommikul Türil, sest vihmapilv läheneb. Müüjad tulid juba neljapäeval kaupa välja laduma ning esimesed ostjad on enne kella üheksat kohal. Kolme päevaga on oodata 40 000 inimest, seda on rohkem kui Viljandi folgil.