Tarbijakindlus USA-s langes mais järsult, langedes Michigan Ülikooli esialgsete andmete kohaselt 52,2 punktilt aprillis 50,8 punktile. See on teine madalaim tase kogu mõõtmisajaloo jooksul ehk aastast 1947 ja alla analüütikute oodatud 53,4 punkti. Kõige madalam registreeritud tase oli 2022. aasta juunis.

Mai 2025 langus on osa viie järjestikuse kuu pikkusest langustrendist, mille jooksul on indeks alates detsembrist langenud umbes 30 protsenti. Peamised põhjused on seotud inflatsiooniootuste tõusuga ja murega president Trumpi kehtestatud ulatuslike tollimaksude pärast.