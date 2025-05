Wegovy edu ei päästnud: Novo Nordiski juht astub tagasi

​Taani ravimihiid Novo Nordisk teatas, et tegevjuht Lars Fruergaard Jørgensen astub ametist tagasi. Ettevõtet alates 2017. aastast juhtinud Jørgensen jätkab üleminekuperioodil ametis kuni uue juhi leidmiseni. Juhtimisvahetus toimub ajal, mil ettevõte seisab silmitsi kasvava konkurentsiga kaalulangusravimite turul ning investorite rahulolematus on viimastel kuudel kasvanud. Novo Nordiski aktsia on aastaga kukkunud ligi 52 protsenti, olles siiski viie aasta tagusega võrreldes 100 protsenti plussis.

Jørgenseni ametiaeg on olnud erakordselt edukas. Tema juhtimise all kolmekordistus Novo Nordiski müügitulu, ärikasum ning ka aktsia hind. Ettevõtte edulugu on seotud eelkõige diabeedi- ja rasvumisravi ravimite Ozempic ja Wegovy turuletoomisega, mis muutsid Novo Nordiski üheks Euroopa väärtuslikemaks börsiettevõtteks. Siiski on viimastel kuudel kasv raugema hakanud.