Eesti ajaloo suurim taristuleping on allkirjastatud. Rail Baltica projekt, Euroopa suurim kiirraudtee arendus, on jõudnud uue tähiseni: täna allkirjastati lepingud kahe rahvusvahelise konsortsiumiga, mis viivad ellu Eesti osa põhitrassi kaks võtmelõiku. Sellega on kogu Eesti osa reisijateveo põhitrass nüüd lepingutega kaetud ning projekt liigub eesmärgi suunas avada 2030. aastal kiirrongiliiklus Tallinna ja Varssavi vahel.