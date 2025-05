Naine logistikasektori tipus: usalduse võitmine nõuab järjekindlust ja empaatiat

Kui uurida tegevjuhilt seda, kuidas ta on saavutanud nõnda kõrge positsiooni logistikaettevõttes, märkis Gulijeva, et tema teekond Balti Logistika tegevjuhiks Balti riikides on olnud järkjärguline kasv läbi praktilise kogemuse. «Liitusin ettevõttega 2006. aastal operatsioonispetsialistina, alustades baasasjadest nagu kliendisuhtlus, dokumentatsioon ja saadetiste korraldamine,» märkis ta ja lisas, et aastate jooksul liikus ta edasi erinevatele ametikohtadele, saades Baltikumi müügijuhiks ning alates 2023. aastast on ta tegevjuhi rollis kõigis kolmes riigis.

Gulijeva sõnul oli Balti Logistikaga liitumine suurim pööre tema karjääris. «See andis mulle selge suuna, võimaluse koos ettevõttega kasvada ja süvitsi mõista logistika valdkonda.» Samas märkis tegevjuht, et üks tema peamisi õppetunde on olnud oskus juhtida muutuste keskel ja seda just sellepärast, et logistika on viimastel aastatel kiiresti arenenud. «Tegemist on ka meessoost domineeritud valdkonnaga, seega usalduse ja austuse võitmine nõudis järjekindlust, tulemusi ja empaatiat,» sõnas Gulijeva.