«Erinevus kahe asutuse andmetes tuleb andmeallikate metoodikast,» sõnas statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva ja lisas, et töötukassa ja statistikaameti andmed on võrdväärselt olulised. «Kuna nad täiendavad teineteist, siis vaadata tuleks neid tervikuna,» ütles analüütik.

Töötukassa registreeritud töötuse statistikas kajastuvad inimesed alates vanusest 16 kuni pensioniea alguseni, kes ei tööta ning on end töötukassas töötuna arvele võtnud. Statistikaameti tööjõu-uuringus loetakse töötuks aga 15–74-aastaseid inimesi, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust: nad ei tööta, otsivad aktiivselt tööd ja on valmis kohe tööle asuma.