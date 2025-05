«Erikontrolli tulemused on kindlasti oluliseks aluseks edasiste tegevuste planeerimisel ja juhtimisotsuste tegemisel nii Eesti Posti juhatusele kui nõukogule,» ütles minister.

Eesti Posti finantsseis on järjepanu halvenenud ning vajalike muudatusteta ei suuda ettevõte varsti enam postiteenuseid osutada. «Omaniku ootus on, et Eesti Post tagaks jätkusuutliku ning mõistliku hinnaga teenuse kättesaadavuse üle Eesti,» sõnas minister.