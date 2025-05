Kopli Caffeine vahetab nime

«Meie kohviku püsikunded on meid juba ammu Kalamaja Caffeineks kutsunud - ja neil on õigus. Asume küll Kopli tänaval, aga kuulume vaimselt Kalamaja kogukonda,» selgitab Caffeine ärijuht Carol Randlepp. «Nimevahetus on meie viis tunnustada seda, kuidas inimesed meid päriselt näevad ja nimetavad.»

Uus nimi, uus signatuur – kass Augusti Cappuccino

Uue nime kõrval saab Kalamaja Caffeine ka täiesti oma signatuurjoogi - Kass Augusti Cappuccino. Selle loomiseks andis inspiratsiooni Kalamaja kuulsaim kass August, kes on aastaid kohviku ümbruses kohalikku elu vürtsitanud. «Soovisime tähistada meie kohviku seotust piirkonnaga millegi erilise ja isikupärasega. August on selle linnaosa sümbol ja väärib oma kohta ka menüüs,» lisas Randlepp.

Kohvik kui kogukonna peegel

Caffeine jaoks ei ole kohvik pelgalt kohvi ostmise koht, vaid osa linnaosa igapäevaelust ja identiteedist. Kalamaja Caffeine on naabrite, jalutajate, sõprade ja ka neljajalgsete lemmikute kohtumispaik. Just seetõttu toimub ka nimevahetus Kalamaja Päevade ajal - sündmusel, mis ühendab tervet kogukonda.

«Kalamaja Päevad ei ole lihtsalt laat või kontserdipaik - need on Kalamaja asumi südamelöögid. Iga ettevõtmine, mis kasvab välja siinsest elust ja inimestest, on märk elujõulisest kogukonnast. Meil on hea meel, et ka Kalamaja ettevõtjad panustavad, aitavad luua asumifestivalile põnevat sisu ja sulanduvad kogukonda. Caffeine uus nimi ja Augusti nimega pärjatud kohv on tore näide,» rääkis Kalamaja Päevade peakorraldaja Katrin Aedma.