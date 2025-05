Pärnu linnavolikogu toetab kaitsetööstuspargi rajamist, kuid ühel tingimusel

«Eestil on vaja kaitsetööstust arendada, et seista jõulisemalt oma riigi säilimise eest ja tugevdada riigikaitset. Minu meelest on Pärnu linna Tõstamaa piirkond hea valik, kuna tööstuspark toob kaasa märkimisväärsed investeeringud piirkonda, elavdab ettevõtlust ja parandab tööhõivet äärealadel. Kaitsetööstuspargi asukoha eest võitlesid mitmed omavalitsused ja mul on hea meel, et riik valis asukohana Pärnu linna ja Pärnu linnavolikogu andis positiivse arvamuse kaitsetööstuspargi arendamisele,» ütles linnapea Romek Kosenkranius.