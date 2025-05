Eestlaste seas populaarsel põrmu vajunud Neste aktsial on lootust

Nestel on olnud viimasel ajal palju probleeme ning ettevõte on olnud väga sügavas kriisis. Nagu kõigest sellest vähe oleks, oli ettevõttel ohutus- ja tootmisprobleeme rafineerimistehastes. Näiteks puhkes mullu novembris Rotterdami tehases tulekahju ning tehas tuli sulgeda.

Aktsia hind reageeris muredele langusega ning vajus veidi enam kuu aega tagasi 7,02 eurole. Sestpeale on aktsia tõusnud 40 protsenti, kuid pikemas perspektiivis on see endiselt madalam kui muru. Veidi enam kui viie aastaga on aktsia hind oma tipust 2021. aasta jaanuaris kukkunud 86 protsenti, mis tähendab, et paljud investorid on kaotanud praktiliselt kogu oma investeeringu.