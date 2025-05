Börsielektri uus hinnastamine lükkus ootamatult edasi

Pikalt ette valmistatud reform lükatakse edasi ühe suure Euroopa elektribörsi palvel. Eesti põhivõrgu haldaja Elering teatas kolmapäeval, et päev-ette-turu üleminek 15 minuti ajaühikule on edasi lükatud 30. septembrini.

«Kuupäeva edasilükkamine on tingitud puudujääkidest mõne osapoole tehnilises valmisolekus üleminekut toetada,» seisab Eleringi teates. «Päev-ette-turu protsesside toimimine on iga päev elektrituru osalistele ülimalt kriitilise tähtsusega, mistõttu on kõigi osapoolte huvides, et kõik olulised süsteemid oleksid täielikult üleminekuks valmis ning põhjalikult testitud.» Samas kinnitas Elering, et nende süsteemid on juba praegu täielikult valmis päev-ette-turu üleminekut 15 minuti ajaühikule toetama.