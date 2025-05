Coinbase'i pöörane päev: lunaraharünnak ja finantsjärelevalve võttis luubi alla

Krüptovaluutavahetus Coinbase teatas neljapäeval, et USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) uurib, kas ettevõte on oma kasutajate arvu andmeid eksitavalt esitanud. Uurimine keskendub eelkõige «verifitseeritud kasutajate» arvule, mida Coinbase on oma dokumentides ja turundusmaterjalides esitanud üle 100 miljoni.

Coinbase’i peamine jurist Paul Grewal selgitas, et see uurimine on pärit eelmise administratsiooni ajast ning puudutab mõõdikut, mida ettevõte ei ole enam kaks ja pool aastat kasutanud ning mille avalikustamine oli täielikult läbipaistev. «Verifitseeritud kasutajate hulka loetakse kõik, kes on kinnitanud oma e-posti aadressi või telefoninumbrit, mistõttu võib see number olla tegelikust unikaalsete klientide arvust suurem,» ütles Grewal.