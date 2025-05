Kinnisvara väärtus ohus: miks tuleb ehitusregistri andmed korras hoida?

Paljud koduomanikud investeerivad oma kinnisvarasse aega ja raha, et muuta see mugavamaks, kaunimaks ja väärtuslikumaks. Selleks tehakse sageli katusevahetusi, paigaldatakse kütteseadmeid ja päikesepaneele, ehitatakse välja pööninguid ning tehakse ruumide ümberkorraldusi. Sageli on ka varasemad omanikud teinud sarnaseid muudatusi. Paraku jäetakse sellised ehitusregistris kajastamata, mis võib hiljem põhjustada ootamatuid probleeme kindlustuse, müügi või laenu taotlemisel.