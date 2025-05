Uurides erinevaid teenusepakkujaid üle Eesti, on näha, et aknapesu teenuse hinnad varieeruvad märgatavalt sõltuvalt nii piirkonnast, objekti keerukusest kui ka sellest, mis täpselt hinnas sisaldub.

On näha, et mõned firmad arvestavad hinda ruutmeetrites, teised aga akende arvu järgi ning sageli on paigas ka miinimumhind, mis võib jääda vahemikku 30–50 eurot. Lisaks klaasidele võivad teenusepakkujad puhastada ka raamid ja aknalauad, samas kui teised küsivad selle eest lisatasu. Hinda mõjutavad ka paljud eritingimused – näiteks see, kui aknad ei avane, asuvad kõrgel ja vajavad pesemiseks tõstukit.