Swedbanki strateeg: kas buumivatesse Euroopa kaitsetööstuse aktsiatesse on mõtet enam raha panna?

Euroopa kaitsetööstusesse investeerimine võiks olla justkui lihtne otsus. Geopoliitilised pinged jätkuvad, Euroopa riikide kaitsekulud kerkivad kiiresti ja paljud riigid otsivad alternatiive USA relvadele. Goldman Sachsi analüütikud prognoosivad, et Euroopa Liidu riikide kaitsekulutused moodustavad aastaks 2027 2,4% EL-i SKT-st, praegu on see number 1,9% juures.

Börsil on plaanid väga selgelt peegeldunud. Rheinmetalli aktsia on aastaga kolmekordistunud, teised tegijad nagu Leonardo ja Saab on tõusnud ligi 100%. Aprillikuu börsiluksatusest on kaitsetööstus edukalt välja tulnud ja erinevalt mitmest teisest sektorist varasemale tasemele jõudnud.