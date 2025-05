PILDID Tallinnasse kerkib tervisemaja, omanikeringis on Jaak Roosaare

Hoone arendaja Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste ütles, et tervishoid ja meditsiiniabi kodulähedane kättesaadavus on teemad, mis muutuvad meie vananeva rahvastiku hulgas aina tähtsamateks. «Suure rahvastikutihedusega Mustamäe ja Kristiine piiril tervisemaja toob piirkonda lisandväärtust ja võimalusi esmatasandi tervishoiuteenustele paikneda ringi avaramatesse ja kaasaaegsematesse ruumidesse, mis on spetsiaalselt tervishoiuteenuste jaoks loodud,» märkis ta.

Hoonel on kuus korrust. Maja sisemus on kavandatud soojades naturaalsetes toonides, et tervisemajas praksiste külastamine mööduks hubases meeldivas meeleolus. Tänu laiale teenuste ampluaale on eesmärgiks muuta patsiendi teekond majasiseselt võimalikult mugavaks ja lahendada mitmed vajadused nagu analüüside andmine, diagnoosimine ja taastusravi ühe hoone sees, selgitas Lüiste.