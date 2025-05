Prisma Peremarketi tegevuses on olulisel kohal loomade heaolu, kestlikud äritavad ning kliendid, kellele soovime võimaldada kõrge kvaliteediga ja taskukohast valikut.

«Kuna munad on paljude perede jaoks oluline osa toidulauast, on ülimalt tähtis, et muudatused munade tootmisviisides ei mõjutaks ebaproportsionaalselt väiksema sissetulekuga leibkondi,» sõnas Prisma Peremarketi vastutustundlikkuse ja kvaliteedijuht Katrin Jõgi.