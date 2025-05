Ettevõte koondab neli töötajat, on Postimehele väidetud. Maksuameti andmeil oli Energiasalvel selle aasta esimeses kvartalis 12 töötajat. Tööjõumaksude suuruse järgi otsustades on vesisalvesti palgaliste tasud kaugelt üle Eesti keskmise.

«Kuna Paldiski vesisalvesti realiseerimiseks vajalikud garantiiprotsessid on võrreldes algselt prognoosituga oluliselt viibinud, on see pannud surve peale ka eelarvele, mistõttu peame keskenduma projekti teostuse seisukohast ainult kõige olulisemate funktsioonide täitmisele ja sellest lähtuvalt koondame mõned töötajad,» ütles Energiasalve kommunikatsioonijuht Hedwig Meidra.