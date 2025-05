Moskva ja Peking ühendavad jõud ja ehitavad tuumajaama Kuule

Hiina ja Venemaa allkirjastasid hiljutise tippkohtumise raames kokkuleppe, millega kinnitatakse kahe riigi kavatsus rajada Kuu lõunapoolusele ühine tuumaelektrijaam. Selle abil on kavas tagada energiavarustus tulevasele Rahvusvahelisele Kuu Uurimisjaamale (ILRS), mille täisfunktsionaalsus on planeeritud saavutada aastaks 2036, kirjutas The Sun.