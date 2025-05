Lubatud kokkuhoid jäi tulemata – riigikogu viskas kärpeettepaneku prügikasti

Isamaa tõi eelnõu seletuskirjas välja, et pärast peaministriks saamist on Kristen Michal esinenud avaldustega, et tema juhitav valitsus hakkab oluliselt riigi valitsemiskulusid vähendama, viidates sel aastal 132 miljoni euro ulatuses 5 protsendi valitsemiskulude vähendamisele. Vähendamisele ei oleks kuulunud riigikaitsekulud, õpetajate, politseinike ja päästetöötajate palgad.