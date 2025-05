Graafik Eesti majapidamised võtavad euroala keskmisest tublisti julgemalt laenu

Euroopa Keskpanga intressilangetuste mõjul on alanenud ka euribor, mis tähendab väiksemaid laenumakseid ning see koos taastuva majandusaktiivsusega on kiiresti suurendanud laenunõudlust Eestis, seisab Eesti Panga värskes finantsstabiilsuse ülevaates.