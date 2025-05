Kõigepealt: uus seadus ei puuduta koondamisi ja tähtajalisi töölepinguid. Nendega on ikka vanaviisi ehk koondamise korral saab koondamisraha ja tähtajalise lepingu lõppemise puhul makstakse kindlaksmääratud protsenti endisest palgast – juhul, kui staažinõuded on täidetud. Samuti ei mõjuta need ravikindlustuse olemasolu: ehk kui inimene kaotab töö või lahkub omal soovil, on tal ka edaspidi õigus end Töötukassas arvele võtta, saada sealt nõustamist ja muid teenuseid ning tagatud on ka ravikindlustus.

Kui praegune süsteem on selline, et töötutoetust saavad inimesed, kes on registreeritud töötuna, kelle ühe kuu netosissetulek on alla 410,13 euro ja kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud töö või tööga võrdsustatud tegevusega, siis nüüd kaotatakse see süsteem ära. Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul aitab muudatus hoida kokku aastatel 2026- 2028 ca 45 miljonit eurot, vajalik raha tuleb töötukassa enda kokkuhoiumeetmetest.