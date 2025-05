DefSecIntel ja Baltic Workboats arendasid uue põlvkonna meredrooni

DefSecIntel Solutionsi tegevjuht Jaanus Tamm ütles, et ülesannete spekter, mida pealveedroon täita võib, on ääretult lai. «Ukrainlased kasutavad väga palju kamikaze-droone, kuid meie droon on multifunktsionaalne,» tõmbas Tamm Ukrainaga paralleeli.

Tegemist on Eestis ainulaadse pealveedrooniga, mille alumiiniumist kere on kaheksa meetrit pikk ja mille kandevõime on 500 kg. Droonile saab paigaldada vastavalt kliendi soovile kas relvasüsteemi, elektroonilise sõjapidamise vahendeid, luureseadmeid, vaatlusdrooni platvormi jms. Drooni maksimumkiirus ulatub 55 sõlmeni. Droon kasutab nii raadio-, mobiil- kui satelliitsidet ja on varustatud ka signaali tugevdavate seadmetega juhuks, kui signaali summutab vastane.