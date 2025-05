Kohalikud ettevõtjad: ettevõtluse arengut takistab odavate toodete sissevedu

Eesti lasteriiete Safal Kidsi looja Lenne-Ann Orusalu sõnul on väikeettevõtjatel reguleerimata turu tõttu väga keeruline. «Hiinast tuleb kaup kümneid kordi odavamalt. Kuidas me saame konkureerida, kui me ise arendame tooteid, järgime kõiki norme ja maksame töötajatele õiglast palka? Kohalik ettevõtlus, mis seab esikohale inimese tervise ja keskkonna heaolu, on tugi mitte ainult meie majandusele, vaid ka igapäevasele elukvaliteedile ja riigi julgeolekule.»

Ettevõtjate sõnul on vaja tuge mitmel tasandil. Eelkõige on mõistmist vaja riigilt, kes kehtestaks võrdsed tingimused ja kvaliteedinõuded kõigile turuosalistele ning pakuks paindlikke toetusskeeme väikeettevõtjatele. Lisaks on oluline, et tarbijad teeksid ausaid ja teadlikke ostuvalikuid ning ühiskonnas laiemalt leviks arusaam, et just nimelt kohalik ettevõtlus tagab elujõulisuse ja julgeoleku ka keerulistel aegadel.