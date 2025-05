«Kui laen on tagatud ettevõtte aktsiatega, on see minu arust alati potentsiaalselt problemaatiline variant. Lisaks võlakirja dokumentatsiooni punktis 5.17 on kirjas et «Võlakirjadest tulenevad kohustused on pari passu kõigi teiste Invego tagatud võlakohustustega», ehk võlakirjainvestoritel ei ole tagatise osas eesõigust,» ütles ta. «Eeldan et negatiivse stsenaariumi realiseerimise puhul sellise tagatise olemasolu võlakirjainvestorite probleeme lihtsasti ei lahenda.»