SEB vahetas juhte

Senine jaepanganduse juht Ainar Leppänen, kes on seda rolli täitnud üheksa aastat, suundus juhtima kliendiriski ja turbe valdkonda. Tema asemele asus Monika Kallas-Anton, kes seni vastutas just selle valdkonna eest. Muudatuse eesmärk on tugevdada panga strateegiliselt olulisi suundi, tuues neisse pikaajalise kogemusega juhid, kellel on sügav arusaam SEB sisemisest toimimisest ja klientide ootustest.