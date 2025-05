Eesti Loto juht: rasked ajad panevad lotot mängima

Eelmisel aastal mängis lotot küll ligi 390 000 inimest, kuid Agan on seadnud märksa suurema sihi: mängijaid võiks olla pool miljonit.

Lotot mängib praegu umbes kolmandik täiskasvanutest, milline on keskmine mänguhuviline?

Lotomänge mängivad väga palju eestlased, igas vanuses. Eesti keskmine lotomängija on 35–55 aastat vana ning mehed ja naised mängivad võrdselt. Kuigi enamasti eeldatakse, et mängijaid on rohkem maapiirkondades, siis tegelikult mängitakse palju ka suuremates linnades ning mängijad jaotuvad küllaltki ühtlaselt üle Eesti.