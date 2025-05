Eesti endised küberväelased lõid maailmas ainulaadse sideplatvormi

Kaitseväelased teavad, et üks suuremaid peavalusid lahinguväljal on side või õigemini selle puudumine. Pole ju võimalik langetada õigeid otsuseid, kui staapidel pole adekvaatset pilti toimuvast. Teisalt on sõjapidamine muutunud ülidünaamiliseks, näiteks tuletoetust tuleb tellida mõne sekundi jooksul. Kuidas aga seda teha, kui klassikalised sidekanalid on maas?