Trump tõi Saudi Araabiast kaasa rekordilise 600 miljardi dollari suuruse investeerimislubaduse

Koostöö puudutab paljusid sektoreid. Arvestatav osa kokkuleppest on 142 miljardi dollari väärtuses kaitsetööstuse leping, mis hõlmab Ameerika Ühendriikide relvastuse, raketikaitsesüsteemide ja merejulgeoleku tehnoloogiate müüki Saudi Araabiale. See on üks suurimaid relvatehinguid kahe riigi vahel ning selle eesmärk on tugevdada Riyadhi kaitsevõimekust Lähis-Ida pingelises julgeolekukeskkonnas.