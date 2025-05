Pärimise karm reaalsus: Eesti noorim võlgnik oli 3-aastane laps

Advokaadibüroo Hedman advokaat Kaire Sepper nentis, et inimesed ei ole teadlikud sellest, et lisaks varadele päritakse ka surnud lähedase võlad. «Nõustan inimesi pärandiga seotud küsimustes igapäevaselt ning paraku ei ole teadlikkus suur, et erinevate varade kõrval on päritavad ka võlad ja kohustused. Samuti ei osata tihti ka arvestada, et kui pärijate seas on võlglasi, toob see ebameeldivaid üllatusi,» ütles ta.