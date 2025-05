Seni on maikuus suurima koondatavate arvu töötukassale teatanud info ja side valdkonnas tegutsenud Atos IT Solutions and Services Oy Eesti filiaal , kellel on plaanis koondada 33 töötajat.

Töötukassa kommunikatsioonijuhi Lauri Kooli sõnul on antud filiaali koondamisteate põhjuseks just likvideerimine. E-äriregistrist vaadates on näha, et firmas töötabki 33 töötajat, mis tähendab seda, et koondamisteate on saanud kõik töötajad.