Martin Sokk: pankade tasudele tuleks otsa vaadata mitte eurodes vaid loogikas

Eesti inimesed on nõustunud, et pankade teenustasud on sellised nagu nad on. Üksnes investeerimisteenuseid vaadates tuleb nentida, et hinnad on ajale jalgu jäänud – sissejuurdunud harjumuse ja mugavuse eest on inimesed vaikimisi valmis oma raha ära andma, kirjutab Lightyeari tegevjuht Martin Sokk.