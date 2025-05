Poepidaja: käibemaksu tõus suurendab alkoholi piirikaubandust

Kui praegu kehtib Eestis 22-protsendiline käibemaksumäär ning Lätis on käibemaks 21 protsenti, siis juulist Eestis tõusev käibemaks koos alkoholiaktsiisiga paneb hinnatundlikumad kliendid senisest veelgi rohkem Läti piirikaubanduse poole vaatama. Eriti kehtib see õlle puhul, mille aktsiis Eestis on võrreldes Lätiga ligi 43 protsenti suurem. Piirikaubanduse kasvu tõusu oli näha juba tänavu aprillis, mil see kerkis võrreldes eelmise aasta aprilliga üle 10 protsendi.